Epidemia zmienia nawyki. Coraz więcej Polaków wysyła kuriera po jedzenie i zakupy. Przyszłością dark stores

Usługi największych kurierów typu InPost czy DHL są już od dawna popularne, ale jeszcze pod koniec ubiegłego roku nie dla wszystkich było oczywiste, że można posłać kuriera do apteki po lek, po burgera czy do marketu po paczkę chipsów i sok. Tzw. rynek delivery (dostaw) właśnie przeżywa swój najlepszy czas.

Dynamiczny rozwój 2020

Przyszłością tzw. dark stores/kitchens

Obecnie większość restauracji traktuje dostawy do domu tylko jako dodatek do swojej działalności w lokalu. Jednak jego utrzymanie często stanowi jeden z głównych kosztów, obniżających zyski. A do tego dochodzą koszty obsługi klientów przez kelnerów itp. Dla części restauracji ograniczenie się tylko do sprzedaży "na wynos" (z dostawą) może być "nową normalnością".