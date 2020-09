Sieć Spar rozpoczęła współpracę z firmą Wolt w kwestii dostaw zakupów

Bedzie to trzeci kanał sprzedaży Spar - po placówkach stacjonarnych i e-sklepie. Na początek zamówienia obsługiwane będą na terenie Warszawy, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 do 18. Wraz ze wzrostem zainteresowania dowozem zakupów ze sklepów Spar przez Wolt, sieć zamierza wdrażać kolejne etapy projektu - rozszerzane będą zarówno godziny dostaw, jak i asortyment, poinformowano. Koszt usługi, niezależnie od miejsca dostawy, jest stały i wynosi 9,99 zł.

Dostawy Wolt realizowane są za pomocą rowerów, skuterów i samochodów. Od momentu złożenia zamówienia, kurier doręczy zakupy w dowolne miejsce objęte obszarem dostaw nawet w 35 minut, podkreślono.

"Zależy nam, aby nasi klienci mogli szybko i wygodnie zamawiać produkty do swoich domów - stąd nasza współpraca z partnerem Wolt. Zamówienia składane przez aplikację będą przygotowywane przez pracowników sklepu - zatem mamy całkowitą pewność, że produkty będą starannie dobrane, a następnie przechowywane i dostarczane w odpowiednich warunkach. Dbamy o to, aby zakupy, które dostarczamy, były najwyższej jakości. Gwarantują to codzienne dostawy warzyw i owoców od sprawdzonych dostawców - także tych lokalnych - szeroki wybór mięs, wędlin i serów. Dzięki usłudze klienci z Warszawy - i mamy nadzieję, że wkrótce także kolejnych miast - będą mogli wygodnie zamówić produkty z naszej szerokiej oferty za pomocą telefonów" - powiedział dyrektor e-commerce w Wasz Sklep Spar Dawid Kaszuba, cytowany w komunikacie

"Cieszymy się, że razem ze Spar możemy oferować użytkownikom ekspresową dostawę zakupów online. Łączy nas duże przywiązanie do jakości obsługi i oferowanych produktów. Dzięki tej współpracy nasi użytkownicy mają do dyspozycji jeszcze szerszy wachlarz usług dowozu dostępnych w naszej aplikacji. To dla nas istotny krok w rozwoju naszej działalności w Polsce" - dodała general manager w Wolt Polska Agata Polityło.

The Spar Group Ltd. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu w RPA. The Spar Group Ltd. działa również w innych krajach afrykańskich, w tym w Angoli, Zambii, Botswanie, Namibii, Mozambiku, Malawi, Lesotho, Suazi. Firma działa również w Irlandii, południowo-zachodniej Anglii, Szwajcarii i na Sri Lance.

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , rynek spożywczy, handel detaliczny, giełda , wiadomości , giełda na żywo

