Wirtualna Polska inwestuje w Moliera2.com

- To dla nas doskonała wiadomość. Największy portal horyzontalny w Polsce, a równocześnie jeden z liderów rynku e-commerce uwierzył w nasz projekt i chce być jego częścią - mówi Maciej Tygielski, członek zarządu Modern Commerce.

Modern Commerce prowadzi publiczna ofertę 148 131 000 akcji serii O. Cena maksymalna jednej akcji wynosi 0,54 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na przejęcie IT Fashion Polska Group & Partners Sp. z o.o., właściciela marki Moliera2.com i bieżących projektów inwestycyjnych prowadzonych przez Grupę.

Oferta publiczna akcji skierowana jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych lub do inwestorów, którzy obejmą oferowane akcje o łącznej wartości równej co najmniej równowartości kwoty 100 000 euro na inwestora dla każdej osobnej oferty.