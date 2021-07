Czy centra handlowe wymrą? Coraz więcej marek wychodzi z galerii. Teraz mają okazję

Zdaniem Henclewskiego, większość najemców liczy na to, że w wyniku wypowiedzenia umowy okres najmu się skróci lub w ogóle wyjdą z galerii. Inni mają z kolei nadzieję, że wrócą do negocjacji i podpiszą nową umowę na korzystniejszych warunkach.

- Mamy więc sytuację w stylu "sprawdzam". Niebawem okaże się, jak duża to będzie skala. Galerie będą starały się na pewno znaleźć różnego rodzaju uchylenia i błędy w umowach, zwłaszcza w aneksach. Dlatego trzeba każdorazowo sprawdzić, co zawiera aneks. Może się np. okazać, że jeżeli zawiera rabaty, to wynajmujący może zdecydować, że je cofa, tłumacząc to faktem, że znalazły się w aneksie dlatego, że została przedłużona umowa - adwokat.