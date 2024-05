Giełda znów reaguje na słowa minister. Wyraźna zmiana kursu ważnych spółek

Spółki energetyczne zyskują na giełdzie. We wtorek po godz. 9:30 notowania PGE rosły o ponad 6 proc., Tauron zyskał ok. 7,5 proc., a Enea zyskała blisko 7 proc. Eksperci Bossa.pl stwierdzili w komentarzu zamieszczonym w mediach społecznościowych, że wpływ na notowania miała wypowiedź szefowej resortu przemysłu. Marzena Czarnecka na antenie TVP Info w trybie przypuszczającym powiedziała, że Skarb Państwa jest zainteresowany przejęciem aktywów węglowych od spółek energetycznych.

Państwo przejmie aktywa węglowe?

Co zadeklarowała szefowa resortu przemysłu? "Spółki energetyczne chcą się przed wszystkim pozbyć aktywów węglowych. I my jesteśmy zainteresowani jako Skarb Państwa, żeby te aktywa węglowe od spółek energetycznych przejąć, ale musi być to kompatybilne z dostawami węgla z polskich kopalń" - powiedziała Czarnecka.

"Koncerny energetyczne, które teraz funkcjonują, wyodrębnią swoje źródła węglowe. Taki jest plan i ministerstwa i dodatkowo samych spółek energetycznych, i będą wykorzystywały polski węgiel" - dodała.

Odpowiadając na pytanie, czy będzie tak, że spółki energetyczne będą powiązane z wydobyciem z konkretnymi kopalniami, Czarnecka powiedziała: "Będą dostosowane do polskich kopalń".

Dodała, że jeżeli dana elektrownia jest tak skonstruowana, że musi wykorzystywać polski węgiel, to nie ma żadnej przyczyny, dla której ten węgiel powinien być importowany.

"Dlatego o tym mówimy, że wyodrębniamy źródła wytwórcze. One funkcjonują w odrębnym podmiocie i ten odrębny podmiot będzie realizował kontrakty z polskimi kopalniami. Spółki energetyczne wydzielą swoje aktywa i one to zrobiły do tej pory. Dlatego, że były przygotowywane do projektu NABE. Czyli mamy GIEK w zakresie PGE, który jest odrębnym bytem i w zakresie Taurona mamy np. Tauron Wytwarzanie, który jest na tyle wyodrębniony, że może być wyłączony z grupy Tauron, jeżeli wspólnicy podejmą taką decyzję" -

Miesiąc temu notowania spółek energetycznych tąpnęły

O tym, jak istotne dla inwestorów mogą być słowa minister przemysłu przekonaliśmy się niemal równo miesiąc temu. 10 kwietnia notowania polskich spółek energetycznych znacząco spadły. Enea straciła na wartości aż 10,86 proc., Tauron Polska Energia 6,8 proc., a Polska Grupa Energetyczna 9 proc.

Co było powodem spadków? Minister Czarnecka w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" przedstawiła plany rewolucyjnych zmian w sektorze energetycznym i górniczym. Zapowiedziała, że planowane jest "przypisanie" kopalń węgla do poszczególnych elektrowni należących do spółek energetycznych. Inwestorzy źle to odebrali, bo spółki, które posiadają aktywa węglowe mogą mieć problemy z pozyskiwaniem inwestorów - świat odwraca się bowiem od węgla.

Borys Budka jeszcze tego samego dnia prostował słowa swojej koleżanki z rządu. Jak informował w rozmowie z PAP Biznes, finalnie aktywa węglowe zostaną wydzielone poza grupy energetyczne. - Planowane jest przypisanie kopalni węgla do źródeł wytwarzania energii, a nie włączanie ich do spółek energetycznych - podkreślił Budka. Dzisiejsza wypowiedź szefowej resortu przemysłu jest zbieżna z tymi zapowiedziami.

