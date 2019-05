Gino Rossi miało 62,49 mln zł straty netto z dz. kont. w 2018 r.

"Grupa kapitałowa w roku 2018 odnotowała 17-proc. spadek przychodów ze sprzedaży w porównaniu do roku 2017. Marża procentowa uległa pogorszeniu o 15,8 pkt proc., co negatywnie wpłynęło na wynik brutto ze sprzedaży (-49% r/r). Koszty sprzedaży obejmują wydatki bezpośrednio związane ze sprzedażą detaliczną (tj.: koszty personelu sklepów, czynsze za najem lokali, opłaty za media, amortyzację poniesionych nakładów inwestycyjnych) oraz koszty wspierające sprzedaż detaliczną i hurtową (m.in.: koszty logistyki, koszty wsparcia marketingowego, koszty działu zarządzania siecią detaliczną). Koszty sprzedaży w 2018 r. wyniosły 66,0 mln zł, w porównaniu do 64,4 mln zł w roku 2017 (+2,4% r/r). Największy wzrost kosztów sprzedaży związany był ze wzrostem wynagrodzeń oraz kosztów najmu. Koszty administracyjne zawierają koszty funkcjonowania grupy kapitałowej niebędące bezpośrednio związane ze sprzedażą, a których poniesienie jest konieczne do jej prowadzenia. W 2018 roku nastąpił wzrost kosztów administracyjnych o 3,5 mln

zł. Ich udział w sprzedaży wzrósł r/r o 2,8 pkt proc. do poziomu 5,8%. Wzrost pozostałych kosztów operacyjnych to przede wszystkim efekt aktualizacji wartości środków trwałych o 7,1 mln zł oraz zapasów o 6,5 mln zł. Wynik EBITDA wyniósł -48,6 mln zł i był niższy o 54,7 mln zł od wyniku wygenerowanego w roku poprzednim" - czytamy w raporcie.