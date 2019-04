GK Immobile: Focus Hotels powiększy sieć o nowy hotel w Lublinie w maju br.

"Nowy hotel w Lublinie otwarty zostanie od maja 2019 r. Jest on zlokalizowany w centrum miasta przy ulicy Podzamcze 1. To dogodna lokalizacja, zarówno turystycznie, jak i biznesowo. Jest to 4-gwiazdkowy Hotel Premium Lublin, który zaoferuje 75 pokoi oraz 400 m2 nowoczesnej powierzchni konferencyjnej. Do dyspozycji gości będzie restauracja, bar, sauna i siłownia oraz hotelowy parking podziemny" - powiedział Jerzy w rozmowie z ISBnews.