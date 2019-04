Glapiński: Deficyt sektora 'general government' nie osiągnie 3% PKB

"Ekspansja fiskalna nie jest duża, nie zagraża równowadze gospodarczej i stabilności. Poza tym część środków wróci do budżetu jako podatki - VAT itd. RPP nie obawia się więc tak bardzo tej ekspansji fiskalnej, aczkolwiek nie wiemy, co będzie dalej, wiele zależy od otoczenia" - wskazał członek RPP Jerzy Żyżyński podczas konferencji.

"Na posiedzeniu Rady pojawiły się obawy, że impuls może doprowadzić do wzrostu cen nawet o 1 pkt proc., co przyczyni się do wzrostu przeciętnego poziomu cen nawet o 1 pkt proc. w skali roku, co oznacza, że w horyzoncie jednego roku inflacja może sięgnąć 2,5%, czyli osiągnąć środek przedziału celu" - powiedział Zubelewicz.