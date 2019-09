Glapiński: Gdyby koniunktura pogorszyła się mocno i nagle, możemy obniżać stopy

"My jesteśmy w o tyle różnej sytuacji w stosunku do banków zachodnich, że tam te stopy są bliskie zera, a u nas szczęśliwie - dzięki poprzedniej RPP i obecnej - utrzymały się na tym dodatnim poziomie. On jest w tej chwili dobry i ustabilizowany. My mamy tę przestrzeń i gdyby była w przyszłości potrzeba, że koniunktura by się pogorszyła jakoś znacząco i nagle, to my możemy obniżać stopy" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP.