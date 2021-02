Glapiński: Inflacja może 'nieznacznie' przekraczać 2,5% r/r od II kwartału

Ubawiony 58 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Buheheheheh, Glapa co ty gadasz to chyba dla dzieci w przedszkolu!!! Wszyscy dobrze wiedza ze inflacja juz jest co najmniej trzy razy wyzsza!!! Moze lepiej przebadaj sie bo chyba covid zzera ci szare komorki.