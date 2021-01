Glapiński: Inflacja w Polsce pozostanie na niskim poziomie

czyżul. 1 godz. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Trochę tu nie nadążam. Z wypłaty, po rozliczeniu wszystkich kosztów stałych, zostaje mi w kieszeni ok. 500zl, co, jak nietrudno się domyślić, wymusza na mnie dość ścisłą kontrolę wydatków. Z drugiej jednak strony daje pewne rozeznanie w dynamice zmian cen. A ceny niemal wszystkich produktów, w które się zaopatruję, wzrosły mniej więcej o 15 do 20% RdR. Na dodatek emitent legalnego środka płatniczego w Polsce w ubiegłym roku podobno zarzucił rynek setkami mld PLN w ramach walki z epidemią. To wszystko doprowadza do wniosku, że siła nabywcza pieniądza spada na łeb. Ale teraz przedstawiciel rządu powiada, że mamy malejącą inflację. Proszę mnie, ekonomicznemu matołkowi, wyjaśnić, jak to w ogóle jest możliwe.