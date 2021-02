Glapiński: Interwencje FX są cały czas możliwe, skala i terminy zależne od rynku

"Tak jak wspominałem na poprzedniej konferencji - nic się tu nie zmieniło - celem rozpoczętych w grudniu interwencji było ograniczenie presji na aprecjację złotego i wzmocnienie oddziaływania polityki pieniężnej NBP na gospodarkę, której dokonaliśmy. Operacyjne celem tych działań nie było, nie jest i nie będzie utrzymanie kursu na jakimś z góry określonym poziomie. Umocnienie złotego oddziaływałoby po prostu de facto w kierunku zacieśnienia warunków monetarnych. A my robiliśmy wszystko, żeby rozluźnić warunki monetarne. To by opóźniało odbicie naszej gospodarki po kryzysie pandemicznym" - powiedział prezes NBP podczas wideokonferencji.