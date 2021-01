Glapiński: Obniżka stóp proc. w I kw. możliwa, jeśli wystąpi III fala pandemii

Kroolik 33 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A można wiedzieć co to zmieni? W umowach kredytowych od jakichś 7 lat jest zapis, że WIBOR ujemny poczytuje się za zerowy. Naprawdę NBP sądzi, że te 0,3% rocznie cokolwiek zmienią w sytuacji firm? Na pewno osłabią banki, które jeszcze bardziej zamiast kredytować biznes, będą po prostu tankowały obligacje skarbu państwa. Już teraz niektóre banki mają ich w bilansie więcej niż kredytów. Po jakiego grzyba ryzykować, skoro tutaj jest czysty zysk bez żadnej pracy - dwa kliki jakiegoś gostka w dealingroomie? Dodatkowo rząd zwolnił swoje obligacje z podatku bankowego, żeby mu się jeszcze lepiej sprzedawały. Był ktoś ostatnio w banku po kredyt na firmę? Polecam jako pouczające doświadczenie. I nie, nie ma do nich pretensji, bo podejmują decyzje optymalne dla siebie. Ja bym na ich miejscu zrobił to samo