Glapiński: Sektor bankowy może mieć stratę w 2021 r., zapomnijmy o dywidendach

"Po pierwsze, w kolejnych kwartałach kontynuowany będzie spadkowy trend zyskowności banków. Po drugie, głównym czynnikiem obciążającym wyniki banków będą nie niższe stopy procentowe, jak to się powszechnie błędnie powtarza, ale postępujące odpisy na oczekiwane straty kredytowe. Po trzecie, najtrudniejszy będzie 2021 rok, kiedy możliwa jest nawet sytuacja, gdy sektor bankowy jako całość odnotuje stratę - jest to wariant pesymistyczny, ale wykluczyć go nie można. Po czwarte, mimo spodziewanej znacznej skali strat, sektor jako całość posiada wysokie nadwyżki kapitału, które mogą być wykorzystane na pokrycie tych strat. W sektorze wciąż zachowany będzie adekwatny poziom współczynnika wypłacalności i banki będą mogły dalej rozwijać akcję kredytową" - powiedział Glapiński podczas wystąpienia na " Warsaw International Banking Summit"