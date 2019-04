Glapiński: Wzrost PKB ok. 4,5%, inflacja blisko dolnej granicy pasma celu w 2019

"W 2019 r. będziemy mieli nadal szybki wzrost gospodarczy. Spodziewamy się, że to będzie ok. 4,5%, więc bardzo przyzwoity i nieznacznie podwyższona inflacja, ale blisko dolnego pasma odchyleń" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP.

"Przewidujemy, że w następnym roku wzrost spadnie do ok. 3,5-3,7%, głównie przewidując tempo rozwoju gospodarki niemieckiej" - dodał.

Według centralnej ścieżki marcowej projekcji inflacyjnej NBP, wzrost PKB sięgnie 4% w tym roku, a następnie spowolni do 3,7% w 2020 r. i do 3,5% w 2021 r.

Według projekcji, inflacja konsumencka wyniesie 1,7% w 2019 r. i przyspieszy do 2,7% r/r w 2020 r., by spowolnić do 2,5% w 2021 r.