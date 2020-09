Global Cosmed miał 8,9 mln zł zysku netto, 9,12 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020

"Osiągnięty zysk netto w I poł.'20r. stanowi poprawę o 11,7 mln zł w porównaniu do wypracowanego zaledwie progu rentowności w I poł.'19r. Wynikało to przede wszystkim ze wzrostu przychodów o 18% r./r. z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie rynkowe na produkty kosmetyczne, w szczególności antybakteryjne mydło w płynie Apart. Z drugiej jednak strony, doświadczyliśmy zaburzeń na rynkach surowców i opakowań, musieliśmy zmierzyć się ze wzrostem ich cen oraz ograniczoną dostępnością. Ponadto, szczególnie w II kw. 2020 odczuwaliśmy spowolnienie popytu konsumpcyjnego, głównie na rynku krajowym" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.