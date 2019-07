Globalworth Poland Real Estate wyemitował 309,3 mln akcji dla akcjonariusza

"Płatność powyżej wartości nominalnej akcji nowej emisji, powiększona w wyniku zaokrąglenia w dół o 0,56 euro, a więc wynosząca łącznie 185 609 235,56 euro, stanowi premię emisyjną (share premium)) z wyłączeniem prawa poboru wszystkich akcjonariuszy spółki w stosunku do akcji nowej emisji" - czytamy w komunikacie.

Globalworth zawarła ponadto umowę emisji akcji imiennych (deed of issue of registered shares), na podstawie której wyemitowała na rzecz Globalworth akcje nowej emisji. Emisja stała się skuteczna w momencie zawarcia umowy emisji (rejestracja w holenderskim rejestrze handlowym nie jest wymagana dla skuteczności emisji), zaznaczono także.

"Spółka, Globalworth oraz Globalworth Finance Guernsey Limited (podmiot powiązany z Globalworth) (GFGL) zawarły umowę nowacji, na podstawie której Globalworth przejął zadłużenie spółki wynikające z umowy pożyczki zawartej przez spółkę oraz GFGL [...], a spółka została zwolniona ze swoich zobowiązań wynikających z umowy pożyczki. W wyniku nowacji, Globalworth nabył w stosunku do spółki bezpośrednie roszczenie w wysokości (według stanu na dzień 3 lipca 2019 r.) 494 957 960,56 euro, która to kwota jest równa wysokości zadłużenia spółki przejętego przez Globalworth" - czytamy dalej.

Spółka złożyła zawiadomienie o wykonaniu opcji w stosunku do akcji nowej emisji zgodnie z umową opcji zawartą z Globalworth, w wyniku którego Globalworth nabył akcje nowej emisji. Zobowiązanie Globalworth do zapłaty za akcje nowej emisji zostało wykonane poprzez potrącenie z roszczeniem do wysokości ceny emisyjnej akcji nowej emisji. W konsekwencji dokonanego potrącenia, wszystkie akcje nowej emisji zostały w pełni opłacone, podano także.