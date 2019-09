Globalworth:Umowy najmu w Polsce i Rumunii na poziomie ok. 100 tys. m2 w I półr.

"Rezultaty za pierwszą połowę 2019 roku są bardzo satysfakcjonujące, szczególnie w odniesieniu do dalszego rozwoju naszego portfela oraz dynamicznego wzrostu zarówno wyników finansowych, jak i wskaźników operacyjnych. W tym czasie sfinalizowaliśmy umowy najmu na łączną powierzchnię ponad 100 000 m2, co oznacza, że było to nasze najbardziej aktywne półrocze w obszarze leasingu. Jednocześnie przychody z wynajmu wzrosły o 35% w porównaniu do pierwszej połowy 2018 roku, natomiast wartość aktywów netto (EPRA) wzrosła o 46% do ponad 1,75 mld euro od końca grudnia ubiegłego roku. Sukcesem zakończyła się także kwietniowa emisja naszych akcji w wysokości 501 mln euro, która szła w parze z wartymi 283 mln euro zakupami nieruchomości w Polsce i kolejnymi planami rozwoju w Rumunii. Przed naszym zespołem stoi teraz realizacja kolejnych ambitnych celów i dalsze umacnianie pozycji Globalworth jako wiodącego właściciela biur w Europie Środkowo-Wschodniej" - powiedział zastępca dyrektora generalnego oraz dyrektora ds.

inwestycji w Globalworth, dyrektor generalny Globalworth Dimitris Raptis, cytowany w komunikacie.