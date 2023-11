Głośny apel Bosaka. KNF odpowiada. "Więcej czasu na decyzję"

Bosak alarmuje ws. firmy z Ukrainy. Jest odpowiedź KNF

"W związku z napływającymi na przestrzeni ostatnich miesięcy do Komisji Nadzoru Finansowego skargami dotyczącymi oferty publicznej akcji dokonanej przez Kernel na przełomie sierpnia i września br. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego podjął odpowiednie działania w stosunku do spółki Kernel oraz przekazał informację o zaistniałej sytuacji do CSSF, jako organu właściwego do podejmowania środków nadzorczych w stosunku do Kernel" - napisano w komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego.