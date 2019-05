GNB spodziewa zakończenia rozmów z inwestorami najpóźniej do końca czerwca

"W ciągu kilku tygodni negocjacje z nowymi inwestorami dobiegną końca, a ich wynik jest zero-jedynkowy. Zarząd nie jest uczestnikiem tego procesu, więc nie mamy szczegółowych informacji. Spodziewamy się, że do może połowy czerwca to się zakończy, a najpóźniej do końca tego miesiąca" - powiedział Klimczak na konferencji prasowej.