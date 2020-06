Godło 'Teraz Polska' otrzymało 14 produktów, 9 usług i 1 innowacja

"Z serdecznymi gratulacjami zwracam się do Laureatów i Wyróżnionych. Państwa osiągnięcia stanowią wspaniały wzór do naśladowania. To właśnie ludziom takim jak Państwo, reprezentowanym przez Państwa firmom i tworzonym przez Państwa dziełom zawdzięcza nasza Ojczyzna podziwiany przez wszystkich sukces ekonomiczny. Państwa umiejętności, doświadczenie i śmiałe ambicje składają się na gwarancję, że hasło 'Teraz Polska' pozostanie stale aktualne. Dają Państwo piękny przykład patriotyzmu gospodarczego. Życzę wszelkiej pomyślności na biznesowych drogach" - zwrócił się do zebranych w liście prezydent Andrzej Duda, patron honorowy konkursu "Teraz Polska".

"W imieniu mojego męża oraz własnym chciałam skierować słowa uznania dla organizatorów Konkursu i złożyć najserdeczniejsze gratulacje wszystkim laureatom. Przez 3 dekady Konkursu ,,Teraz Polska" nagrodą zostało uhonorowanych ponad 700 laureatów. To państwa dokonania, i państwa sukcesy bezsprzecznie przyczyniają się do prężnego rozwoju naszej gospodarki, co jest naszą wspólną radością i wspólną dumą" - powiedziała podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda.

W bieżącym roku nagrodzono między innymi przedstawicieli sektorów: budowlanego, kosmetycznego, farmaceutycznego, spożywczego (w tym producentów wyrobów tradycyjnych), instytucje finansowe, a także szereg przedsięwzięć z zakresu nowoczesnych technologii (np. roboty, aplikacje, innowacyjne testy do wykrywania grypy czy inteligentny pojemnik na śmieci, który sam rozpoznaje rodzaj odpadu i go sortuje). Po raz pierwszy w dotychczasowej historii konkursu przyznano nagrodę firmie oferującej usługi w zakresie energii odnawialnej.

Laureaci 30. edycji Konkursu "Teraz Polska"

KATEGORIA PRODUKTY

o Kefir Naturalny 1l.; Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole

o Lubella Makaron Świderki; Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp. k.

o Wódka Biały Bocian 40%; Polmos Bielsko-Biała SA

o Twaróg śmietankowy ze Strzałkowa; Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców w Strzałkowie

o Platforma Nazca 2.8; APA Sp. z o.o.

o Cyfrowa, precyzyjna i ultraczuła platforma diagnostyczna do wykrywania wirusa grypy w próbce wymazu "Flu SensDx"; SensDx SA

o Matowa lateksowa farba do ścian i sufitów Śnieżka EkoPlus; Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA

o Seria produktów marki IBUM; Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

o Seria dwuwarstwowych podłóg drewnianych FertigDeska i FertigDeska Luxury; Producent Podłóg Drewnianych Jawor-Parkiet

o Specjalistyczna zaprawa mineralna REBET A do renowacji i hydrolizacji obiektów budowlanych; Przedsiębiorstwo MD Sp. z o.o.

o TYTAN PROFESSIONAL pianoklej uniwersalny 60 Sekund, SELENA S.A.

o Agregaty prądotwórcze dla misji pokojowych ONZ; FOGO Sp. z o.o.

o Wentylator dachowy do okapów kuchennych Vero-150; Uniwersal Sp. z o.o.

o Roboty REECO; RENEX Sp. z o.o. Sp. k.

Wyróżnienie "Teraz Polska"

o Linia kosmetyków do pielęgnacji dla mężczyzn COLOGNE; Pan Drwal Sp. z o.o.

o Schab pieczony na maśle i szynka pieczona na maśle; Zakłady Mięsne "Dobrosławów" Henryk Amanowicz

KATEGORIA INNOWACJE

o Inteligentny system do zarządzania odpadami "Bin-e"; Bine Sp. z o.o.

KATEGORIA USŁUGI

o Sieć sklepów POLOMARKET; POLOmarket Sp. z o.o.

o Generalne wykonawstwo, budownictwo; ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k.

o Kompleksowa usługa dostarczania i montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z pozyskaniem finansowania, przyłączeniem instalacji do sieci energetycznej i opieką nad rachunkami; COLUMBUS ENERGY S.A.

o Gwarancja de minimis jako skuteczny instrument wsparcia polskich przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; Bank Gospodarstwa Krajowego

o Program Polska Bezgotówkowa; Fundacja Polska Bezgotówkowa

o Innowacyjne terapie dla pacjentów; KO-MED Centra Kliniczne Sp. z o.o.

o Wysoko wyspecjalizowane usługi transportowo-logistyczne w zakresie przewozów cysternowych płynnych surowców; Grupa Kapitałowa Trans Polonia Group

o Usługi gastronomiczne Gospody Pazibroda; CHRZANOWSCY s.c.

o Dostarczenie wody o najwyższej jakości, uzyskanie najlepszych wyników oczyszczania ścieków, edukacja ekologiczna; Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Od początku pandemii Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, organizator konkursu "Teraz Polska", podejmowała wszelkie starania, by jak najlepiej wywiązać się ze swojej misji i jak najskuteczniej realizować swoje credo, czyli wspierać polskich przedsiębiorców i polskich konsumentów, podkreślono także w komunikacie.

"Takie było źródło naszej genezy; na początku transformacji ustrojowej po otwarciu polskiego rynku na globalną gospodarkę chcieliśmy dowartościować krajową produkcję i usługi, a konsumentów zachęcić, by nie 'zachłysnęli się' wyrobami z Zachodu, i wskazać im najlepszych z najlepszych: liderów jakości, użyteczności, innowacyjności. Zadanie zostało wykonane, ale po względnie spokojnych 30 latach znów zdarzył się wstrząs, a my mieliśmy poczucie konieczności powrotu do naszej pierwotnej misji" - powiedział prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Krzysztof Przybył, cytowany w materiale.

"Dziś stoimy u progu wielkich wyzwań, natomiast wszystkim zależy, aby nasza gospodarka wyszła z tej bardzo trudnej próby obronną ręką. Znakomici laureaci Konkursu 'Teraz Polska' reprezentują nieprawdopodobny potencjał. To daje nadzieję, że polscy przedsiębiorcy, na czele z jej najbardziej znamienitymi przedstawicielami, w razie, gdy kryzys będzie się pogłębiał, znów wyciągną nas z tarapatów. Tak jak zrobili to już raz, po roku 1989, gdy umożliwili wyjście z biedy, stworzyli miejsca pracy i swoistą kulturę rozwoju" - dodał Przybył.

Z powodu pandemii COVID-19 Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego dostosowała procedury konkursowe do obostrzeń sanitarnych i lockdownu, podkreślono także.

