Google chce przejść na korzystanie tylko z bezemisyjnych źródeł energii do 2030

"Zobowiązujemy się, by zrobić to, co do nas należy. Zrównoważony rozwój jest dla nas wartością podstawową - już od ponad 20 lat, czyli od dnia założenia Google. W 2007 roku byliśmy pierwszą dużą firmą, która stała się neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Byliśmy też pierwszą z dużych światowych firm, kiedy w 2017 pokryliśmy całość naszego zużycia energii zakupami energii ze źródeł odnawialnych. Zarządzamy najczystszą, najbardziej energooszczędną chmurą obliczeniową w branży i jesteśmy największym na świecie korporacyjnym nabywcą energii odnawialnej" - powiedział Pichai, cytowany w komunikacie.