Google wprowadziło nowe opcje w Google Maps we współpracy m.in. z Booksy

"Aby pomóc lokalnym biznesom oraz społecznościom, które chcą je wspierać, Google wprowadził nowe rozwiązania, udostępniając firmom w 24 krajach dodawanie linków do darowizn oraz kart podarunkowych do ich profili biznesowych na Mapach. W przypadku darowizn firma współpracuje z PayPal i GoFundMe, zaś jeśli chodzi o karty podarunkowe czy vouchery, właściciele firm mogą przekierowywać klientów bezpośrednio do odpowiedniej zakładki na swojej stronie lub łączyć do ofert jednego z certyfikowanych partnerów (np. Square, Toast, Clover czy Vagaro)" - czytamy dalej.