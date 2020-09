Górnicy wznowili negocjacje w delegacją rządową, strajk pod ziemią trwa

" Chcemy wyjaśnić wszystkie niejasności, uszczegółowić szczegóły. Nie ma limitu czasowego, żeby dojść do porozumienia, które określi sytuację i zamknie formę protestu górników pod ziemią, a przy okazji pokaże przyszłość dla sektora górniczego w Polsce" - powiedział Soboń.

Równolegle do rozmów w 7 kopalniach należących do PGG trwa pod ziemią strajk górników. Związkowcy szacują, iż obecnie pod ziemią protestuje ok. 200 górników.