forex 54 minuty temu

Gorsze nastroje ciążą złotemu, w tle posiedzenie RPP

Warszawa, 03.07.2019 (ISBnews) - Środowy poranek przynosi stabilizację notowań złotego do euro oraz jego lekkie osłabienie w relacji do dolara i szwajcarskiego, co w tym drugim przypadku jest efektem ochłodzenia nastrojów na rynkach globalnych i związanego z tym wzrostu awersji do ryzyka. O godzinie 09:03 kurs EUR/PLN testował poziom 4,2430 zł, USD/PLN 3,7605 zł (+0,2 gr), CHF/PLN 3,8140 zł (+0,4 gr)