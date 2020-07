forex 2 godziny temu

Gorsze nastroje związane z obawami dotyczącymi pandemii ciążą złotemu

Ochłodzenie nastrojów na rynkach globalnych ciąży złotemu, który we wtorek rano traci na wartości względem wszystkich głównych walut. O godzinie 09:45 kurs EUR/PLN rósł o 0,7 gr do 4,4715 zł, dolar podrożał o 1,4 gr do 3,9615 zł, szwajcarski frank o 1,3 gr do 4,2025 zł, a niegrzeszący ostatnio siłą brytyjski funt o 1,3 gr do 4,9430 zł.