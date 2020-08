- Trzeci kwartał będzie ze spadkiem PKB na poziomie 4 proc. r/r. Powodować to będzie spadek inwestycji, ograniczenie spadku konsumpcji -4 proc. w stosunku do 10,9 proc. spadku w drugim kwartale - powiedziała wicepremier.

- Spadek inwestycji w III kwartale pozostanie dwucyfrowy. [...] Ma na to wpływ kończąca się perspektywa finansowa [w ramach wieloletnich ram finansowych UE 2013-2020] - powiedziała Emilewicz podczas konferencji prasowej. Jak dodała, perspektywy na III kw. są wyraźnie wyższe w stosunku do II trudnego kwartału.

Wicepremier Emilewicz przypomniała, że dla sektora inwestycyjnego najtrudniejszym miesiącem był kwiecień, kiedy doszło do "wstrzymania niektórych inwestycji w sektorze publiczny, w sektorze samorządowym".

Podkreśliła, że na koniec roku 2020 spadek inwestycji szacowany jest na ok. 9 proc.

- Liczymy, że zaczną pracować środki, które już we wrześniu trafią do samorządów, czyli środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych (budżet funduszu to 12 mld zł) - powiedziała.