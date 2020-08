Nowe dane o PKB. Dwucyfrowe spadki konsumpcji i inwestycji

W poniedziałek GUS podał także informacje o strukturze PKB. Spadki konsumpcji i inwestycji były dwucyfrowe (10,9 proc. rok do roku w obu przypadkach).

Zwolnienia lekarskie. "Przeżyliśmy historyczny szok"

Główną przyczyną spadku PKB w drugim kwartale było silne zmniejszenie popytu krajowego (spadek o 9,5 proc. rok do roku). Natomiast spadek eksportu był mniejszy od spadku importu, czego efektem był pozytywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, podał GUS.

Zgodnie z prognozami silnie spadła konsumpcja gospodarstw domowych, do czego doprowadziło zamrożenie gospodarki, w tym zamknięcie większości sklepów i mocne ograniczenie działalności sektora usług, a także izolacja społeczeństwa.

W drugim kwartale mocny spadek zanotowały również inwestycje. - Z opublikowanych wcześniej danych GUS wynika, że nastąpiło tąpnięcie w inwestycjach dużych firm (nominalny spadek o 13,6 proc. rok do roku), natomiast zapewne także inwestycje małych przedsiębiorstw oraz samorządów, uległy istotnym redukcjom - ocenia Monika Kurtek, głowny ekonomista Banku Pocztowego.

- Spadek PKB w Polsce w drugim kwartale jest wydarzeniem bez precedensu. Od czasu transformacji polska gospodarka nie znalazła się w recesji, a sięgając głębiej do historii możemy mówić o pierwszym tak trudnym okresie dla gospodarki od II wojny światowej. Lockdown był na szczęście krótkotrwały, a jak pokazują pierwsze dane dotyczące trzeciego kwartału, następuje odbudowa aktywności i popytu. Pandemia wciąż jednak trwa, a niepewność co do formułowanych prognoz jest ogromna - dodaje.