Polska gospodarka miała być wzorem. Dwa inne kraje świecą przykładem

Pierwszy raz od dziesięcioleci znaleźliśmy się w recesji i jak zauważa główny ekonomista Pracodawców RP dr Sławomir Dudek, statystycznie cofnęliśmy się w rozwoju do 2017 roku, gdy po raz ostatni nominalna wartość PKB była na obecnym poziomie.

Trudno jednak mówić o zaskoczeniu. Recesja była nieunikniona. I dotyczy to nie tylko Polski. Pod znakiem zapytania stała jedynie skala spadku PKB. Jeszcze dwie godziny przed publikacją danych GUS ekonomiści PKO BP ostrzegali, że spadek może się wahać od 6 do nawet 12 proc. Ostateczny wynik okazał się lepszy od średniej prognoz analityków.

To teoretycznie powód do świętowania dla rządu, który mógłby się pochwalić, że udało mu się uchronić polską gospodarkę przed załamaniem, jakie dotknęło Hiszpanię, Francję czy Wielką Brytanię. Jednak okazuje się, że póki co nie jesteśmy najbardziej odporni na kryzys. Po wyrównaniu sezonowym (dane prezentowane przez Eurostat) polski PKB spadł o 7,9 proc. O wiele skuteczniej udało się złagodzić gospodarcze skutki pandemii Finlandii (-5,2 proc.) i Litwie (-3,7 proc.). Litwa okazała się prawdziwym czarnym koniem.