PKB w drugim kwartale. Po raz pierwszy od dziesięcioleci jesteśmy w recesji.

O technicznej recesji możemy mówić wtedy, kiedy gospodarka kurczy się przez dwa kwartały z rzędu. Przypomnijmy, że odczyt PKB za okres styczeń-marzec był na minusie (-0,4 proc. kwartał do kwartału). Natomiast porównując rok do roku, poprzedni odczyt był na plusie (+2,0 proc.), jednak już wtedy ekonomiści nie mieli wątpliwości, że kolejny będzie pod kreską i tak też się stało.

Trzeba jednak przyznać, że Polska, na tle innych krajów UE , nie wypada źle. W Hiszpanii PKB spadł o 22 proc. rok do roku, we Francji o 19 proc., we Włoszech o 17 proc., w Wielkiej Brytanii o 16,8 proc., a w Niemczech o 11,7 proc.

Czy kryzys wywołany pandemią koronawirusa będzie się pogłębiał? - Nie do końca. Prognozy dotyczące spadku PKB są takie, że nastąpi to w 2020, a już w 2021 prognozuje się wzrost. Oczywiście od innej bazy, więc w 2021 nie wrócimy do poziomu z 2019. Inaczej reaguje bezrobocie, zatrudnienie nie wzrasta w tak szybkim tempie jak PKB, zmieniają się też strategie zatrudnienia - powiedziała w programie "Money. To się liczy" Paula Kukołowicz z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.