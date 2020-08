Inflacja lekko w dół. Średni poziom cen wyższy o 3 proc. w skali roku

Teraz znamy już szczegółowe dane i faktycznie, w porównaniu z końcówką ubiegłego roku wieprzowina potaniała prawie 6 proc. Dalej jest o ponad 3 proc. droższa niż rok temu, ale to już znacznie mniejsza podwyżka niż było to w poprzednich raportach.

"To znacząca zmiana w stosunku do sytuacji sprzed dwóch miesięcy, gdy zdecydowana większość firm planowała obniżki cen. Do takiej polityki cenowej przyczyniły się zapewne wyższe koszty funkcjonowania przedsiębiorstw działających w warunkach reżimu sanitarnego. Nie bez wpływu na większą skłonność do podwyżek jest również pro-popytowa polityka stymulująca konsumpcję" - czytamy w komentarzu BIEC.