GUS podał dane o inflacji. W czerwcu zdrożały usługi.

Potwierdził się wstępny odczyt GUS, zgodnie z którym ceny w czerwcu wzrosły o 3,3 proc. w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku. Z kolei porównując ceny miesiąc do miesiąca, w czerwcu były o 0,6 proc. wyższe niż w maju.

Po wstępnym odczycie za czerwiec ekonomiści oceniali , że prawdopodobnie mieliśmy do czynienia z kontynuacją zapoczątkowanego w maju przenoszenia na końcowych odbiorców koszów sanitarnych związanych z epidemią.

Pojawiły się głosy, że inflację napędzały najprawdopodobniej m.in. coraz powszechniejsze dopłaty „covidowe” do świadczonych usług (np.. dentyści, fryzjerzy), które były z łatwością przerzucane na konsumentów. Ponadto wskazywali także, że rosły ceny w turystyce i gastronomii.

Dziś dowiedzieliśmy się, co dokładnie i o ile zdrożało. W dużej mierze potwierdziły się oczekiwania ekonomistów. Według danych GUS, w czerwcu ceny usług wzrosły bardziej (o 7,4 proc. rok do roku) niż ceny towarów (o 1,8 proc. rok do roku).