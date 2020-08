Fatalny odczyt PKB w Wielkiej Brytanii. Spadek o ponad 20 proc.

Jest jednak jaskółka nadziei - już w czerwcu pojawiły się oznaki ożywienia, kiedy produkt krajowy brutto wzrósł o 8,7 proc. w stosunku do maja.

Nie wiadomo na razie, jak złe wyniki gospodarcze wpłyną na Polaków mieszkających i pracujących na Wyspach. Wiadomo natomiast, że od marca z brytyjskiego rynku "wyparowało" ok. 730 tys. miejsc pracy.

Wprawdzie w pierwszych tygodniach Wielka Brytania nie chciała wprowadzać ograniczeń właśnie po to, by chronić gospodarkę, ale po kilku miesiącach wiadomo już, że nie udało się tego celu osiągnąć

Polacy to najludniejsza mniejszość narodowa w Wielkiej Brytanii, a polski jest trzecim co do popularności językiem na Wyspach.