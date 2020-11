Gowin: Liczę, że w tym tygodniu Senat przyjmie przepisy dot. niedz. handl. 6 XII

Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin liczy na to, że jeszcze w tym tygodniu Senat przyjmie przepisy, wprowadzające w tym roku niedzielę handlową w dniu 6 grudnia. Podkreśla jednak, że co do zasady uważa, że niedziela powinna być dniem wolnym od pracy i handlu.