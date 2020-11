Gowin: Najpierw decyzje dot. kontaktów społ., potem ew. obostrzenia gospodarcze

"Wśród moich rekomendacji będzie to, aby ewentualne obostrzenia gospodarcze, następne obostrzenia gospodarcze, poprzedzone były innymi decyzjami, dotyczącymi kontaktów towarzyskich czy kontaktów społecznych pozazawodowych" - powiedział Gowin w trakcie konferencji prasowej.

Podkreślił, że w ocenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), działalność polskich firm jedynie w minimalnym stopniu przyczynia się do wzrostu liczby zachorowań, a przedsiębiorcy zadbali o to, by w okresie ostatnich sześciu miesięcy wypracować bardzo wysokie standardy sanitarne.

"Teraz być może te standardy będą jeszcze bardziej wyśrubowane" - dodał.

Wicepremier doprecyzował, że "szeroki lockdown" nie będzie oznaczał zamknięcia całej gospodarki, w tym np. przemysłu, podobnie jak to było wiosną. Zaapelował jednak o podjęcie wysiłków, by dzienna liczba zachorowań była "poniżej poziomu krytycznego", by nie było konieczności wprowadzania dodatkowych obostrzeń.

Poinformował też, że w jego resorcie jest tworzona strategia odbudowy i rozwoju polskiej gospodarki po koronawirusie.

"Wierzymy, że za kilka miesięcy, może za kilkanaście miesięcy świat i Polska będzie już bezpieczny przed koronawirusem, ale musimy już dzisiaj myśleć, jaka będzie Polska po przejściu tego tsunami COVID-19, musimy myśleć o tym, jak ocalić jak największą liczbę polskich firm i miejsc pracy. W MRPiT budujemy w tej chwili strategię odbudowy i rozwoju polskiej gospodarki" - podkreślił.

Wyraził nadzieję, że nie trzeba będzie rozciągać narzędzi pomocowych na całą gospodarkę, ale jeżeli będą one rozszerzane sektorowo, to wsparcie trafi do każdego z sektorów.

Jak wcześniej zapowiadał premier Mateusz Morawiecki jeżeli liczba nowych, potwierdzonych przypadków COVID-19 w ciągu 7 dni w skali kraju będzie na granicy 70-75 na 100 tys. osób, zostaną wdrożone zasady narodowej kwarantanny, czyli również ograniczenia w przemieszczaniu. Jeżeli jednak liczba przypadków będzie mniejsza, powyżej 25 ale poniżej 50 na 100 tys. na 7 dni w skali kraju, to jest możliwość powrotu do zasad stref czerwonych. Jeśli będzie większa niż 10, a mniejsza niż 25 - to powrotu do stref żółtych. W ub. tygodniu podano, że decyzja w tej sprawie zapadnie w ciągu 7-10 dni.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o 21 713 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Od początku epidemii zachorowało w Polsce 568 138 osób. Łącznie zmarło 8 045 osób.

