Gowin: Rozważamy pełne otwarcie handlu od 1 lutego br.

Born67 16 min. temu

Ciekawe, ze rzad nie zamknal wielkopowieszchniowych hal produkcyjnych. Zaklady miesne, drobiarskie, fabryki mebli; fabryki volkswagena, fiata itd? Takie same srodki ochrony: maseczki i jak sie da to dystans. Jak to tlumacza? Tam 2, 3 fala nie dotrze?