Gowin: Uwzględnimy część poprawek Senatu dot. tarczy 6.0, rozszerzających PKD

Przypomniał też, że nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych daje delegację dla Rady Ministrów co do ewentualnego rozszerzenia bądź zawężania, branż które będą mogły zostać objęte pomocą.

Zgodnie z nowelą, przedsiębiorcy branż najbardziej dotkniętych, którzy zanotują w październiku bądź listopadzie 2020 r. przychód niższy o 40% w stosunku do października bądź listopada 2019 r. uzyskają prawo do dopłat do miejsc pracy (przez trzy miesiące), zwolnienia z ZUS (za listopad), postojowego (za listopad) oraz mikropożyczek (maksymalnie do 5 tys. zł). Możliwość wypłacenia jednorazowego postojowego będą też miały firmy prowadzące m.in. działalność artystyczną w oparciu o umowy cywilno-prawne.