GPM Vindexus miała 2,77 mln zł zysku netto, 5,33 mln zł zysku EBIT w III kw.

"Mimo wzrostu wpłat gotówkowych uzyskaliśmy niższy zysk netto w porównaniu do roku ubiegłego. Wynika to ze zmniejszenia przychodów z wierzytelności nabytych o ok. 4,3 mln zł oraz wzrostu kosztów działalności podstawowej o ok. 2,5 mln zł" - czytamy w raporcie.