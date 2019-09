GPM Vindexus miała 8,03 mln zł zysku netto,11,18 mln zł EBITDA w I półr.

"Grupa osiągnęła w pierwszym półroczu 2019 r. wyższe wyniki finansowe w stosunku do okresu porównywalnego. Grupa uzyskała wpływy z wierzytelności w wysokości ok. 46 mln zł , które były wyższe o prawie 10% w stosunku do okresu porównywalnego. Wzrosły też koszty ogólnego zarządu o ok. 8% oraz koszty finansowania długu o 13,72%. Mimo wzrostu wpłat, zysk netto wzrósł zaledwie o 2,76%. Należy podkreślić, że odnotowujemy regularny wzrost kwot odzyskanych z wierzytelności i oceniamy, że w 2019 r. odzyskamy nie mniej niż w roku ubiegłym" - czytamy w raporcie.