GPM Vindexus: To będzie stracony rok dla windykacji terenowej 

"Za 2-3 miesiące będziemy chcieli zaprezentować nową strategię, która będzie uwzględniała obecną sytuację i możliwe scenariusze rozwoju. Ten kryzys jest nieporównywalnie większy niż wszystkie inne do tej pory, bo obejmuje w zasadzie wszystkie sfery życia gospodarczego. To jest nowa sytuacja dla wszystkich" - powiedział Kuchno w rozmowie z ISBnews.

"Windykacja terenowa musi zostać odłożona w czasie. Ten rok pod tym względem będzie stracony, możemy tylko organizacyjnie się jak najlepiej przygotować na przyszłe lata. W związku z tym, że ten model windykacji nie działa i nie będzie działać w tym roku, szacujemy obecnie spadek efektywności z tego tytułu na ok. 20%. A to dopiero początek, bo to, co się dzieje, to dopiero preludium - prawdziwy sezon zachorowań na grypę - czyli jesień - dopiero przed nami" - powiedział prezes.