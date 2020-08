GPW dopuściła Polyslash do obrotu na NewConnect

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z decyzji giełdy o wprowadzeniu naszych akcji do obrotu na NewConnect. Po wyjątkowej nagrodzie, którą otrzymałem od tygodnika 'Polityka', za dorobek artystyczny, jest to kolejne wyróżnienie naszej działalności, tym razem w ujęciu biznesowym. Liczymy na to, że zadebiutujemy jeszcze w tym miesiącu" - powiedział prezes Dawid Ciślak, cytowany w komunikacie.

Do obrotu giełdowego trafią m.in akcje wyemitowane w ramach kampanii crowdinvestingowej przeprowadzonej w I połowie 2019 roku, w ramach której Polyslash pozyskał ponad 2 mln zł. Środki pozyskane z emisji umożliwiły realizację prac nad dwoma nadchodzącymi grami: "Mech Mechanic Simulator" oraz "Tribe: Primitve Builder".

"Naszym planem jest zintensyfikować liczbę wydawanych tytułów. Chcemy, aby co roku pojawiała się co najmniej jedna produkcja spod szyldu Polyslash, przynajmniej na platformę PC. Jest to możliwe m.in. dzięki środkom pozyskanym podczas kampanii crowdinvestingowej, które pozwoliły na dwukrotne powiększenie naszego zespołu deweloperskiego. Dziękuję jeszcze raz inwestorom za zaufanie. Chcemy dalej się rozwijać. Planujemy być wydawcą naszych kolejnych produkcji, ale także tytułów autorstwa zewnętrznych studiów. Ponadto poszerzamy nasze kompetencji w zakresie portowania gier na inne platformy" - dodał prezes.

Polyslash jest autorem głośnej oraz nietuzinkowej gry "We. The Revolution". Jej akcja rozgrywa się w salach sądowych i na ulicach rozemocjonowanego Paryża czasu Rewolucji Francuskiej. Gracz wciela się w rolę sędziego Trybunału Rewolucyjnego, wydaje wyroki w sprawie zwykłych mieszkańców miasta, rewolucjonistów i arystokracji.

Polyslash to studio z siedzibą w Krakowie. Największą produkcją studia jest gra "We. The Revolution". Należy do grupy kapitałowej PlayWay. Na początku kwietnia br. Polyslash złożył dokument informacyjny na GPW i informował, że zamierza zadebiutować na rynku NewConnect najpóźniej jesienią br.

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące