Karuzela prezesów w PKO przyspiesza. "To może budzić zaniepokojenie"

Dariusz Szwed został powołany na p.o. prezesa PKO BP. To piąty prezes w ciągu pięciu lat. Jak stwierdza w komentarzu dla money.pl Grzegorz Dróżdż, analityk Conotoxia Ltd., to może budzić niepokój inwestorów, jednak w jego opinii nowy prezes "ma duże doświadczenie w sektorze finansowym".