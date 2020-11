GPW miała 32 mln zł zysku netto, 38,33 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

W okresie 9 miesięcy 2020 r. EBITDA Grupy GPW wyniosła 160,2 mln zł, co oznacza wzrost o 5,4% r/r.

"Grupa GPW w raportowanym okresie 2020 roku osiągnęła zysk z działalności operacyjnej równy 132,7 mln zł w stosunku do 124,6 mln zł wypracowanych w okresie 9 miesięcy 2019 roku. Wzrost wyniku operacyjnego w stosunku do okresu porównywalnego ubiegłego roku o 8,1 mln zł (6,5%) był rezultatem wyższego wzrostu przychodów ze sprzedaży w ujęciu kwotowym o 32 mln zł tj. o 12,5% w stosunku do wzrostu kosztów działalności operacyjnej o 17,2 mln zł tj. o 12,8%" - czytamy w raporcie.