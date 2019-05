GPW ogłosiła 40 uczestników Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego

"Pilotażowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego jest odpowiedzią na obserwowane na rynkach kapitałowych w Europie ograniczenie pokrycia analitycznego po wprowadzeniu dyrektywy MIFID 2. W wyniku rozdzielenia opłat za przesyłanie zleceń i przygotowywanie analiz zmniejszyła się szczególnie liczba małych i średnich spółek objętych profesjonalną analizą. Naszym celem jest złagodzenie tego trendu przy wsparciu profesjonalnych zespołów analitycznych działających w ramach domów maklerskich. Do programu zgłosiły się 44 spółki oraz 12 domów maklerskich. Zgodnie z założeniami do programu zakwalifikowało się 40 spółek, dziesięć z wyłonionych spółek dotychczas w ogóle nie posiadało pokrycia analitycznego, a kolejne 12 do tej pory współpracowało tylko z jednym analitykiem. Osiem spółek należy do indeksu mWIG40, a 32 do indeksu sWIG80. Po etapie kwalifikacji członkowie giełdy rozpoczynają prace merytoryczne tak, by w ciągu dwóch najbliższych miesięcy na rynku ukazały się już pierwsze raporty" - powiedziała członek

zarządu GPW Izabela Olszewska, cytowana w komunikacie.