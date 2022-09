Sasin ogłasza nadzwyczajny podatek, a polska giełda leci w dół. "Traci też Skarb Państwa"

Podatek od zysków nadzwyczajnych dla spółek energetycznych, który obejmie notowanych na GPW państwowych gigantów z tej branży, ma być jednym ze sposobów na walkę z cenami energii. Pieniądze uzyskane w ten sposób mają zostać użyte do zamrożenia cen energii.

– Zaproponowałem podatek od nadmiarowych zysków. Moja propozycja jest taka, żeby to był podatek 50 proc. Mam nadzieję, że rząd to przyjmie. To bardzo wysoki podatek, który da budżetowi państwa 13,5 mld zł – przekazał Sasin w Telewizji Polskiej.

Zapowiedzi tego podatku w weekend padły też z ust premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

GPW traci. WIG20 jest na tragicznie niskich poziomach

Tymczasem w poniedziałek rano notowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie spadły do poziomów z czasu covidowej paniki w marcu 2020 r.

Notowania WIG20 straciły od początku roku ponad jedną trzecią i spadły do poziomu 1430 punktów, a giełdowi pesymiści zastanawiają się, czy w tym tygodniu WIG20 "zdobędzie Grunwald" (osiągnie poziom 1410 punktów).

W dół leci skupiający spółki energetyczne WIG-Energia (spadek o ponad 5 proc. od poniedziałku rano, który w pierwszej połowie roku "ratował" warszawską giełdę. To się jednak odmieniło i od początku sierpnia stracił aż blisko jedną trzecią swojej wartości.

Wśród liderów dzisiejszych spadków są Enea, PGE, Tauron i PGNiG (wszystkie trzy ze spadkami powyżej 6 proc.) i PKN Orlen (spadek kursu o ponad 5 proc.).

Paweł Majtkowski z eToro: słabością naszego rynku jest brak komunikacji ze strony polityków

Jak zauważa w komentarzu dla money.pl, Paweł Majtkowski, analityk rynków finansowych z eToro, propozycja wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków firm energetycznych nie powinna bardzo zaskakiwać inwestorów, ponieważ tego rodzaju rozwiązania zostały wprowadzone lub są zapowiadane na wielu rynkach. – Takie propozycje obniżają wyceny spółek z branży energetycznej. I nie inaczej będzie także w Polsce – nie ma wątpliwości Majtkowski.

– Różnica jest jednak taka, że na świecie spółki energetyczne jako jedne z niewielu od początku roku przynoszą zyski. Amerykański indeks S&P 500 Energy od początku roku wzrósł o 28 proc., w tym samym czasie WIG Energia spadł o ponad 7 proc. (WIG20 spadł w tym czasie o 36 proc.). A to w czasie, gdy zyski polskich spółek energetycznych wzrosły średnio bardziej niż tych za oceanem – podkreśla ekspert.

Jak zaznacza Majtkowski, dla rynku duże znaczenie ma też sposób komunikacji wprowadzenia takiego rozwiązania. Tymczasem w jego opinii jedną ze słabości polskiego rynku "jest zdecydowanie sposób komunikacji rządzących i polityków z rynkiem, a raczej jej brak".



O wprowadzeniu nowego rozwiązania inwestorzy dowiadują się z fragmentarycznych informacji przedstawianych w mediach przez poszczególnych polityków. Taka ważna dla rynku propozycja powinna być przedstawiona w całości, tak by inwestorzy mogli poznać wszystkie jej szczegóły. Najlepiej, gdyby zostało to zrobione poza godzinami handlu, tak, by analiza przedstawionej propozycji mogła dotrzeć do wszystkich inwestorów. Gdy tego brakuje, rynek wycenia najbardziej pesymistyczny scenariusz wprowadzonego rozwiązania. Traci na tym także sam Skarb Państwa, który jest poważnym akcjonariuszem wielu spółek na GPW – zauważa Paweł Majtkowski, analityk rynków z eTOro.



Ekspert: od polskiej giełdy odstraszają nieprzewidywalne interwencje polityków

"Po zapowiedzi nowego podatku WIG20 zaczyna niemal 3-procentowym spadkiem i nowym dołkiem bessy. Geopolityka i sytuacja gospodarcza to jedno, ale nieprzewidywalne interwencje polityków to coś, co będzie odstraszać zagranice o od polskiej giełdy latami" – komentuje z kolei na Twitterze Piotr Sobolewski, analityk ds. sektora finansowego Polityki INSIGHT.

Jak podkreśla Sobolewski, chociaż inne kraje wprowadzają podobne rozwiązania, to rząd premiera Mateusz Morawieckiego wyróżnia jego skala, jeśli podatek wejdzie w życie w wysokości 50 proc., a na kondycję GPW mają też wpływ wcześniejsze jego pomysły, jak na przykład wakacje kredytowe na koszt banków.

Z kolei Paweł Biedrzycki ze StrefaInwestorow.pl zauważa, że podatek od zysków nadzwyczajnych będzie działał wstecz i obejmie wyniki za 2022 r. "Na ten moment wygląda na to, że dotknie on spółki stricte energetyczne czyli PGE, Enea i Tauron" – stwierdza na Twitterze.

Jak wylicza Biedrzycki, kursy akcji państwowych spółek energetycznych straciły od momentu ich giełdowego debiutu: Tauron -54 proc. (w 12 lat), Enea -55 proc. (14 lat), PGE -70 proc. (13 lat).

GPW od początku 2022 r. najgorszą inwestycją... na świecie

Polska giełda już przed okresem ostatnich, wrześniowych spadków była... jedną z najgorszych na świecie. Wedle stanu z końca sierpnia, inwestycja w polski rynek kapitałowy na początku 2022 r. w porównaniu z 49 innymi krajami zaowocowałaby najwyższym poziomem straty (ponad -32 proc.). Podobnie fatalnie w porównaniu wypada inwestycja w polską giełdę, gdy weźmiemy pod uwagę dane od 2014 roku.

Jak zauważył w komentarzu do tych danych dla money.pl Piotr Kuczyński, analityk rynków Domu Inwestycyjnego Xelion, trudno się temu dziwić, gdy na GPW mamy nadreprezentację spółek Skarbu Państwa. – Kapitał zagraniczny co do zasady państwowych biznesów nie lubi i nie chodzi tutaj o to, kto rządzi, tylko ogólnie ryzyko związane z tym, że interes akcjonariuszy może nie być uznany za najważniejszy – komentuje Kuczyński.

Mateusz Lubiński, dziennikarz money.pl

