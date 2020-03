GPW: Udział inwestorów indywidualnych na głównym rynku wyniósł 12% r/r w 2019 r.

"W 2019 r. na głównym rynku akcji GPW to inwestorzy zagraniczni mieli największy udział w obrocie. Wyniósł on 63%, o 4 pkt proc. więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. W II półroczu 2019 r. inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 66% obrotów, o 5 pkt proc. więcej niż w pierwszej połowie 2019 r. i jest to największy udział tej grupy inwestorów w ostatnich dziesięciu latach. Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych w II półroczu 2019 r. wyniósł 23%, o 3 pkt proc. mniej niż w I połowie roku i o 6 pkt proc. mniej niż w całym 2018 r. Udział inwestorów indywidualnych na głównym rynku akcji GPW spadł w drugiej połowie 2019 r. do 11% w obrotach, co w stosunku do analogicznego okresu w 2018 r. jest poniżej o 1 pkt proc." - czytamy w komunikacie.