GPW wykluczyła akcje NWR z obrotu od 13 grudnia

"Obrót akcjami spółki New World Resources Plc pozostaje zawieszony od dnia 5 maja 2017 r. z uwagi na brak publikacji raportów rocznych za lata obrotowe 2016-2018. [...] Podkreślenia wymaga fakt, iż spółka całkowicie zaprzestała wykonywania jakichkolwiek obowiązków informacyjnych. Ostatnim przekazanym przez emitenta za pośrednictwem systemu ESPI raportem był raport bieżący nr 53/2016 z dnia 4 listopada 2016 r., zawierający wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 3 listopada 2016 r." - czytamy w komunikacie.

"Dodatkowo, w dniu 3 listopada 2016 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w sprawie postawienia spółki w stan likwidacji oraz wyznaczenia likwidatorów, o czym spółka poinformowała raportem bieżącym nr 52/2016 z dnia 3 listopada 2016 r. Ponadto w sierpniu 2019 r. Zarząd giełdy powziął informację o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego w Wielkiej Brytanii (Financial Conduct Authority) decyzji o wykluczeniu z dniem 19 lipca 2018 r. akcji spółki z obrotu na rynku macierzystym spółki, czyli na rynku organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Londynie (Official List of the London Stock Exchange)" - czytamy dalej.