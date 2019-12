Decyzja o zawieszeniu obrotu akcjami dwunastu spółek wchodzi w życie 2 stycznia 2020 r. i będzie obowiązywać przynajmniej do 31 marca. W przypadku Redwood Holding w upadłości, Lark.pl, Indygotech Minerals, Cube.ITG, Chemoservis-Dwory GPW zastrzegła sobie możliwość przedłużenia tego okresu w formie zawieszenia na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego.

Pozostałe spółki, których obrót akcjami został wstrzymany, to ponadto: Ampli, Clean&Carbon Energy, Czerwona Torebka, Drop, HubStyle, Sco-Pak oraz Magna Polonia

Dyskonty Czerwonej Torebki do likwidacji

Obrót akcjami spółek został zawieszony ze względu na zakwalifikowanie ich po raz kolejny do listy alertów oraz brak podjęcia przez spółki odpowiednich działań zmierzających do usunięcia przesłanek do tej kwalifikacji w przyszłości, podano w komunikatach.