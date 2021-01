Grant Thornton: 39% średnich i dużych firm chce dać pracownikom podwyżki w 2021

Publikowany wskaźnik, obrazujący skłonność firm do zwiększania zarobków pracowników, był w ostatnich latach świetnym prognostykiem rzeczywistych zmian następujących w gospodarce i dobrze korelował z publikowanymi później oficjalnymi danymi GUS o wynagrodzeniach. Jeśli podobnie będzie w 2021 r., możemy spodziewać się skokowego wzrostu dynamiki wynagrodzeń, do 6,5-7% rocznie, podkreślono.

Na pozytywnych przewidywaniach pracodawców odnośnie do poziomu płac kładą się cieniem ich prognozy dotyczące zatrudnienia. Wprawdzie prawie co czwarta przebadana przez Grant Thornton średnia i duża firma planuje w 2021 r. zatrudnić nowych pracowników (24%), jednak 17% przewiduje zwolnienia. Oznacza to, że wskaźnik zatrudnienia netto (obrazuje różnicę między jednymi a drugimi) spadł z 24 pkt proc. przed rokiem do 7 pkt proc. obecnie. To najsłabszy wynik od siedmiu lat i największy spadek w jedenastoletniej historii badania.