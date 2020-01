Grant Thornton: 9% polskich firm planuje inwestycje w budynki wobec 29% rok temu

"Ostatnie lata to okres silnego wzrostu inwestycji w Polsce. Przez ostanie trzy lata wzrosły łącznie o 25,7% (z 79 do 99 mld zł). Niestety, 2020 rok nie będzie już tak dobry. Ankietowani przez Grant Thornton menedżerowie średnich i dużych firm nadal chcą zwiększać inwestycje, ale już w znacznie mniejszej skali niż przed rokiem. We wszystkich z pięciu obszarów, o które pytaliśmy, przedsiębiorcy redukują w dół swoje plany" - czytamy w komunikacie.